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Палкинскую администрацию обязали разработать план обеспечения безопасности мостов

Администрацию Палкинского района обязали разработать план обеспечения транспортной безопасности железобетонных мостов на дорогах Палкино - Харино и Родовое - Тумасы - Грибулек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Печорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора в интересах неопределенного круга лиц к администрации Палкинского района. Установлено, что на территории Палкинского района есть два объекта дорожного хозяйства - железобетонные мосты на дорогах Палкино - Харино (протяженностью более 56 метров) и Родовое - Тумасы - Грибулек (более 40 метров).

Администрация района должна была провести оценку уязвимости мостов и разработать план обеспечения их транспортной безопасности. Прокуратура внесла в адрес главы Палкинского района представление об устранении нарушений закона при организации содержания автомостов. Однако план до сих пор не разработан из-за отсутствия денежных средств в бюджете района на указанные цели.

«Допущенные нарушения негативно влияют на безопасность дорожного движения, в результате чего существенно возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, нарушаются права неопределенного круга лиц, создается угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан. В связи с этим решением суда администрацию Палкинского района обязали разработать План обеспечения транспортной безопасности железобетонных мостов Палкино-Харино и Родовое - Тумасы - Грибулек в срок не позднее 30 июня 2021 года», - сообщили в пресс-службе.

Решение суда пока не вступило в законную силу.