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К 2024 году почти половину дорог в Псковской области приведут в нормативное состояние

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросу ремонта дорог на территории региона. В обсуждении приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, председатель профильного регионального комитета Борис Елкин и руководство подрядных организаций, задействованных на объектах дорожного строительства и ремонта, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор напомнил, что еще в 2018 году состояние дорожной сети области было обозначено, как самое проблемное. На тот момент всего ¼ часть дорог регионального значения соответствовала нормативам. Это, безусловно, вызывало справедливое недовольство жителей и гостей Псковской области, заметил Михаил Ведерников.

«Совместными усилиями, напряженным трудом на протяжении нескольких лет мы с вами увеличивали количество дорог, приведенных в порядок. В 2019 году было приведено в нормативное состояние 280 км дорог. В прошлом году - 350 км. Сегодня их уже в общей сложности 34%. Мы не запускаем старые объекты, стараемся делать все возможное для качественного строительства новых. Надеюсь, что мы будем увеличивать эту динамику. Наша задача - к 2024 году по поручению президента России довести число дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 44%. Самое главное, чтобы транспортная доступность региона объективно стала гораздо лучше. Мы сумели создать в дорожном секторе честную конкурентную среду между подрядчиками, достаточно высоко поднять качество работ», - сказал глава региона и поблагодарил представителей дорожной отрасли региона за работу по приведению в порядок улично-дорожной сети.

В свою очередь председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин отметил, что в этом году по общему километражу запланирован примерно аналогичный прошлому году объем работ. Вместе с тем предпочтение отдано длительным контрактам - 10 крупных объектов 2021 года будут разыгрываться на трехгодичный период. «Это удобно и для региона - мы будем видеть, понимать перспективные направления работы, и для подрядчика - больше времени для планирования действий, больше возможностей для досрочного ввода объектов в эксплуатацию», - отметил он.

Губернатор обратил внимание, что досрочная сдача объектов позволяет привлекать дополнительные федеральные средства для реализации еще большего количества проектов в регионе.

В рамках совещания он поинтересовался у руководства подрядных организаций, нужна ли им помощь, которую администрация Псковской области может предоставить для реализации намеченных планов. Подрядчики заверили губернатора, что любые вопросы эффективно решаются в рабочем порядке. «Профильный комитет и Псковавтодор проводят большую подготовительную работу. Важно, что все конкурсные мероприятия проводятся заблаговременно, до наступления сезона работ. Благодаря этому у нас есть время закупить материалы, модернизировать оборудование и выйти на объект в полной готовности», - сказал директор по развитию компании «Буер» Владимир Лейман.

В рамках совещания глава региона отметил благодарственными письмами администрации Псковской области коллективы управления автомобильных дорог Псковской области и компаний «Буер» и «ДАФ» за высокий профессионализм и качественное выполнение работ на объектах дорожного строительства в Псковской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Коллектив компании «Автомобильные дороги Пскова» получил поощрение за успешную реализацию целевой программы по устойчивому развитию сельских территорий.

Напомним, в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» награжденные подрядчики выполнили большой объем дорожных работ. В частности, одним из крупнейших проектов компании «Буер» являются отремонтированные участки дорог Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье в Гдовском районе и Великие Луки — Усвяты в Усвятском районе. Компания «ДАФ» в рекордные сроки и высоким качеством исполнения сдала дорогу Заполье — Гдов в Плюсском районе. Наиболее значимый проект Псковавтодора — ремонт участка Северного обхода в Пскове. Компания «Автомобильные дороги Пскова» отличилась качественным выполнением ремонта дороги и моста через реку Кебь в Псковском районе.