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АвтоМир / Дороги

Новый пешеходный переход на улице Звездной в Пскове появится летом

11.02.2021 17:32|Псков

Пешеходный переход напротив дома №11 по улице Звездной в Пскове будет обустроен летом. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, отвечая на вопрос на сайте губернатора.

«Когда планируется организация пешеходного перехода на улице Звездной напротив 11-го дома?» - поинтересовалась псковичка.

«В рамках муниципальной программы "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" в течение летнего периода 2021 года будет выполнена организация пешеходного перехода от дома №11 на улице Звездной к остановке общественного транспорта "Звездная улица" напротив дома №2 на улице Звездной в городе Пскове», - ответил Александр Братчиков.

Теги: #дороги Пскова #псков #пешеходный переход
Источник: Псковская Лента Новостей
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