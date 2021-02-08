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Продолжение реконструкции улицы Фабрициуса в Пскове может начаться в 2022 году

В случае выделения финансирования в 2022 году начнется реализация проекта по капитальному ремонту улицы Я. Фабрициуса. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков 11 февраля на сайте губернатора, отвечая на вопрос о неудовлетворительном состояния тротуара по ул. Металлистов в Пскове.

В 2020 году в рамках муниципального контракта №42 от 29.04.2020 года по ремонту улицы Металлистов (на участке от д.27В по ул. Металлистов до Октябрьского проспекта) в г. Пскове были выполнены работы по ремонту проезжей части, тротуара, парковочного кармана и восстановление зелёной зоны.

В 2019 году были выполнены работы по разработке проектной документации капитального ремонта улицы Я. Фабрициуса (на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальной) в г. Пскове. Улица Металлистов (участок от ул. Яна Фабрициуса до здания № 27В на ул. Металлистов) в городе Пскове входит в проект по капитальному ремонту улицы Я. Фабрициуса (на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальной) в г. Пскове.

В случае выделения финансирования в 2022 году начнется реализация проекта по капитальному ремонту улицы Я. Фабрициуса (на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальной) в Пскове. В ходе работ будет выполнено восстановление конструкции дорожной одежды до нормативных требований, ремонт существующих тротуаров, восстановление зелёных зон и наружного освещения.