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Участок дороги в Великолукском районе подвергнется реконструкции

В Псковской области ищут подрядчика для реконструкции автодороги регионального значения Сиверст-Поречье на участке км 8+000 – км 29+960 в Великолукском районе (1 пусковой комплекс км 25+000- км 29+890). Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 207 млн 763 600 рублей.

Протяженность реконструируемого участка дороги 4,960 км после завершения работ составит 4,787 км. Вид покрытия изменится с ПГС на асфальтобетон – в населенных пунктах и ЩПС – вне населенных пунктов.

Окончание подачи заявок – 11 марта. Окончание работ: 30 ноября 2021 года