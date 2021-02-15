←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Какой автомобиль надежнее?
Почему Скрипят колодки?
вот кто всех дешевле
Янушка Сейчас
советы по эксплуатации в холода
Все ограничения движения
Почему не стоит Поднимать щетки
Автобус в новый район
Как это? Кольца не будет?
Герцена Односторонняя
ещё АвтоМир / Дороги 15.02.2021 13:590 Более 90 млн рублей направят на дорожную разметку в Псковской области 15.02.2021 13:590 Более 90 млн рублей направят на дорожную разметку в Псковской области 14.02.2021 18:232 Реконструкция улицы Фабрициуса в Пскове может продолжиться в 2022 году 14.02.2021 16:420 Участок дороги в Великолукском районе подвергнется реконструкции 11.02.2021 17:320 Новый пешеходный переход на улице Звездной в Пскове оборудуют летом 10.02.2021 18:440 Автобусные остановки и пешеходные переходы в Великолукском районе станут светлее
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Более 90 млн рублей направят на дорожную разметку в Псковской области

15.02.2021 13:59|ПсковКомментариев: 0

Управление автомобильных дорог Псковской области и АО «Дороги Черноземья» подписали контракт на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на дорогах регионального значения в Псковской области. Цель - повышение безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Из областного бюджета на проведение работы выделено более 90 млн рублей. Наносить разметку будут в два этапа. Первый должен завершиться до 1 июля, второй — в срок до 30 ноября.

Разметкой будет охвачена вся сеть региональных автомобильных дорог. Ее будут наносить механизированным способом с помощью маркировочных машин и ручным способом с помощью пистолета-краскораспылителя, ручного термоуклад­чика или кисти. В работе будут использованы разметочная краска, термопластик и холодный пластик с добавлением микростеклошариков. При выборе материала учитывается категория дороги, интенсивность движения, близость к социальным объектам, наличие автобусного сообщения и другие факторы.

Ведомость объемов работ предусматривает нанесение осевой, краевой, двойной сплошной, желтой сплошной, прерывистой линий и линий приближения, движения по полосам, направляющих островков, стоп-линий, линий из треугольников, дублирующих знаков на проезжей части, «зебр» с желтым заполнением, шумовых полос и разметки, обозначающей искусственную неровность.

Гарантийный срок устранения дефектов выполненных работ, в случае утери функциональной долговечности, составляет от 3 месяцев до 2 лет в зависимости от материала.

В прошлом году по нацпроекту БКАД было нанесено более 4 тыс. км новой дорожной разметки.

Теги: #национальные проекты #БКАД #разметка #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 1962 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
15.02.2021, 13:590 Более 90 млн рублей направят на дорожную разметку в Псковской области 15.02.2021, 12:580 «Прагматика Псков» приглашает на тест-драйв на автомобилях «Шевроле» 15.02.2021, 11:577 Новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» представлен коллективу 15.02.2021, 11:316 Владимир Ревазов возглавил «Псковпассажиравтотранс»
15.02.2021, 11:190 Более 2 тысяч нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю 15.02.2021, 10:330 Юная пассажирка пострадала в ДТП в Великих Луках 14.02.2021, 20:260 Один человек пострадал в столкновении «Фольксвагена» с УАЗ Патриотом под Порховом 14.02.2021, 18:232 Реконструкция улицы Фабрициуса в Пскове может продолжиться в 2022 году
14.02.2021, 16:420 Участок дороги в Великолукском районе подвергнется реконструкции 14.02.2021, 15:263 В ДТП с участием патрульной автомашины ДПС в Пскове никто не пострадал 14.02.2021, 14:451 Автомашина ДПС попала в ДТП на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО 13.02.2021, 23:170 Mercedes-Benz отзовет почти 1,5 млн автомобилей из-за сбоя в одной из систем
13.02.2021, 19:230 Фура въехала в иномарку в Опочецком районе 13.02.2021, 01:441 Очевидцы сообщили о ДТП с лосем под Псковом 12.02.2021, 20:560 Водитель автомобиля ВАЗ пострадал при столкновении с грузовиком MAN 12.02.2021, 19:150 «Автотим Псков» приглашает познакомиться с новой Škoda Octavia
12.02.2021, 18:211 В Псковской области объявлен аукцион на перемещение задержанного транспорта 12.02.2021, 18:140 «Фольксваген» и «Киа» столкнулись напротив здания прокуратуры 12.02.2021, 17:570 Два ДТП произошли на площади Ленина в Пскове 12.02.2021, 17:370 Опять пробка: на Ольгинском мосту в Пскове столкнулись два автомобиля
12.02.2021, 15:455 И. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса» назначен Сергей Иванов 12.02.2021, 15:271 Только в феврале псковичи могут купить «Шевроле Нексия» с выгодой до 60 000 рублей 12.02.2021, 14:100 Шесть станций в Пскове будут проводить техосмотр автобусов под контролем ГИБДД 12.02.2021, 10:505 Причиной огромной пробки в Пскове стала попытка уйти от столкновения
11.02.2021, 18:250 Центр Пскова встал в пробке из-за ДТП у Троицкого моста 11.02.2021, 18:220 Водитель пострадал в Порховском районе после съезда в кювет и столкновения с деревом 11.02.2021, 17:320 Новый пешеходный переход на улице Звездной в Пскове оборудуют летом 11.02.2021, 16:510 Жители Псковской области выплатили долги после ареста их автомобилей
11.02.2021, 12:520 Нетрезвых водителей поймали в Пскове и Порхове 11.02.2021, 09:000 Какие автомобили самые дешевые и самые дорогие в обслуживании? 10.02.2021, 22:400 Аварийность на дорогах Пскова в январе снизилась на 30% 10.02.2021, 18:440 Автобусные остановки и пешеходные переходы в Великолукском районе станут светлее
10.02.2021, 17:365 В Псковской области продолжают расти цены на бензин 10.02.2021, 16:209 «Ножками надо, ножками»: пскович попал под критику из-за жалобы на задержку автобуса 10.02.2021, 13:500 Автодорожный надзор в Псковской области выявил 1300 нарушений 10.02.2021, 13:283 Законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников из автобусов принят во втором чтении
10.02.2021, 12:190 ДТП произошло на Юбилейной в Пскове из-за нарушения правил проезда перекрестка. ФОТО 10.02.2021, 10:570 К 2024 году почти половину дорог в Псковской области приведут в нормативное состояние 10.02.2021, 10:4313 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса» 09.02.2021, 14:140 Палкинскую администрацию обязали разработать план обеспечения безопасности мостов
09.02.2021, 10:210 Пьяный водитель «Шевроле» врезался в такси в Пскове. ФОТО 09.02.2021, 09:080 Псковская госавтоинспекция подвела итоги челленджа «Безопасная дорога в школу!» 08.02.2021, 17:340 Власти ответили на жалобу по уборке дорог в Середке 08.02.2021, 16:240 В Пскове пассажирка пострадала при падении в автобусе, полиция ищет свидетелей
08.02.2021, 15:040 Определен подрядчик на устройство освещения дорог в двух районах Псковской области 08.02.2021, 11:530 Дновский учащийся врезался в столб, катаясь на угнанном УАЗе 08.02.2021, 09:450 Более 2 тысяч нарушений за неделю выявили сотрудники ГИБДД на псковских дорогах 07.02.2021, 14:100 «Лексус» и ВАЗ-2104 столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
07.02.2021, 10:400 ГИБДД призывает псковичей быть внимательными на железнодорожных переездах 06.02.2021, 15:430 Пешеход скрылся с места ДТП в Плюссе 06.02.2021, 09:330 Великолучанину грозит уголовное наказание за вождение в нетрезвом виде 05.02.2021, 19:421 Николай Козловский: Второй путепровод будет иметь серьезное значение для развития экономики Великих Лук
05.02.2021, 18:371 В марте в Псковской области заработают новые комплексы фотовидеофиксации 05.02.2021, 17:590 Два ДТП на площади Ленина в Пскове затрудняют движение 05.02.2021, 17:340 Автомобиль съехал в кювет в Новоржеве, пострадал человек 05.02.2021, 17:122 При реконструкции улицы Кузбасской дивизии в Пскове отремонтируют подъезды к женской консультации
05.02.2021, 16:580 На семи дорогах Псковской области появятся шумовые полосы из термопластика 05.02.2021, 16:270 2386 пьяных водителей выявили в Псковской области за год 05.02.2021, 15:350 Улица Юбилейная в Пскове встала в пробке из-за сломавшегося грузовика 05.02.2021, 15:190 Почти 194 тысячи нарушений скоростного режима установлено в Псковской области за год
05.02.2021, 14:192 ГИБДД проверит зеленый сигнал светофора на двух перекрестках в Пскове 05.02.2021, 13:550 На перекрестке у «Империала» в Пскове фургон врезался в стоящий «Опель» 05.02.2021, 13:510 Заключен контракт на ремонт более 7 км дороги Псков - Писковичи - Муровицы 05.02.2021, 13:350 Две автомашины столкнулись в Пскове на площади Героев-Десантников
05.02.2021, 13:201 «Дороги Черноземья» нанесет разметку на дороги Псковской области за 90,7 млн рублей 05.02.2021, 12:450 Раскрыта причина, по которой псковских водителей заранее предупреждают о массовых проверках 05.02.2021, 11:220 Число погибших на дорогах Псковской области не удалось снизить в 2020 году 05.02.2021, 11:010 Началась видеотрансляция пресс-конференции о дорожной обстановке в Псковской области
05.02.2021, 10:240 «Фольксваген» врезался в большегруз на Крестовском шоссе в Пскове 05.02.2021, 10:191 В Псковской области автомобиль переехал сбитого велосипедиста. ФОТО 05.02.2021, 09:463 Пассажирка пострадала при столкновении двух автомобилей в Пскове. ФОТО 04.02.2021, 21:003 Глава Пскова просит включить две зеленых зоны в реконструкцию второй части улицы Фабрициуса
04.02.2021, 20:360 Псковавтодор на два дня закроет дорогу Ямок - Кроксово - Первомайск   04.02.2021, 19:520 Госавтоинспекция предлагает псковичам пользоваться электронной очередью в МРЭО 04.02.2021, 19:141 50 единиц техники работает в среднем на уборке снега на улично-дорожной сети Пскова 04.02.2021, 14:160 Общественный пресс-центр ПЛН: Дорожная обстановка в Псковской области
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.