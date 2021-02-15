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Более 90 млн рублей направят на дорожную разметку в Псковской области

Управление автомобильных дорог Псковской области и АО «Дороги Черноземья» подписали контракт на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на дорогах регионального значения в Псковской области. Цель - повышение безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Из областного бюджета на проведение работы выделено более 90 млн рублей. Наносить разметку будут в два этапа. Первый должен завершиться до 1 июля, второй — в срок до 30 ноября.

Разметкой будет охвачена вся сеть региональных автомобильных дорог. Ее будут наносить механизированным способом с помощью маркировочных машин и ручным способом с помощью пистолета-краскораспылителя, ручного термоуклад­чика или кисти. В работе будут использованы разметочная краска, термопластик и холодный пластик с добавлением микростеклошариков. При выборе материала учитывается категория дороги, интенсивность движения, близость к социальным объектам, наличие автобусного сообщения и другие факторы.

Ведомость объемов работ предусматривает нанесение осевой, краевой, двойной сплошной, желтой сплошной, прерывистой линий и линий приближения, движения по полосам, направляющих островков, стоп-линий, линий из треугольников, дублирующих знаков на проезжей части, «зебр» с желтым заполнением, шумовых полос и разметки, обозначающей искусственную неровность.

Гарантийный срок устранения дефектов выполненных работ, в случае утери функциональной долговечности, составляет от 3 месяцев до 2 лет в зависимости от материала.

В прошлом году по нацпроекту БКАД было нанесено более 4 тыс. км новой дорожной разметки.