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Около 208 млн рублей направят на ремонт дороги Сиверст - Поречье в Великолукском районе

Около 208 млн рублей выделили на ремонт автомобильной дороги Сиверст - Поречье в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Реконструкция запланирована в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Мероприятие финансируется в основном за счет средств федерального бюджета.

Проект реконструкции более чем 21 километра дороги включает в себя 3 пусковых комплекса. В 2021 году планируется реконструировать первый пусковой комплекс протяженностью около 5 км (с 25-го по 29-й км). В участок реконструкции входят деревни Захарово, Костюжино, примыкание к автомобильной дороге Мартьяново – Поречье – Урицкое.

В ходе реконструкции планируется замена дорожного покрытия, а также обустройство 4 остановок общественного транспорта с двух сторон, вместо двух имеющихся, а также тротуаров. В деревнях Костюжино и Захарово на автобусных остановках запланировано устройство электроосвещения. Кроме того, потребуется переустройство линий электропередач. Проектом также предусмотрено устройство 25 металлических гофрированных водопропускных труб, из них 13 - по основному ходу и 12 – на примыканиях и съездах.

В целях обеспечения безопасности движения предусматривается установка барьерного ограждения, дорожных знаков, устройство дорожной разметки. По оценкам специалистов, расчетная скорость движения на этом участке дороги вне населенных пунктов увеличится с 40 до 60-80 км/ч.

С учетом трудоемкости, условий строительства и организации работ реконструкция продлится около 8 месяцев. Срок исполнения контракта намечен на 30 ноября 2021 года. При этом для обеспечения непрерывного движения по автодороге в процессе производства работ будет организовано попеременное закрытие полос движения, а в зауженных местах в случае необходимости будет организовано реверсивное движение автотранспорта.