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Псковичи ждут презентованный 9 лет назад новый мост через Великую

Псковичи продолжают ждать строительства нового моста через Великую, эскиз которого представили 9 лет назад. Сегодня исполнилось 9 лет со дня обнародования первых изображений проектируемого моста.

16 февраля 2012 года состоялось заседание градостроительного совета - презентации предпроекта строительства дороги и моста через реку Великую. В тот день в презентации приняли участие губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава администрации Пскова Петр Слепченко и другие.

Разработчики предложили семь вариантов конструкции моста через реку Великую в составе второй очереди Северного обхода Пскова. Как сообщил на презентации заместитель генерального директора – технический директор ЗАО «Институт «Стройпроект» Алексей Суровцев, было проведено технико-экономическое сравнение всех вариантов и за основу был взят наиболее экономичный.

Трасса и мост предполагались к строительству четырехполосными – по две в каждую сторону с центральным разделительным ограждением. Предусмотрены развязки типа «клеверный лист» на перекрестках с автодорогой Псков – Гдов и Псков – Рига. Протяженность участка 8,9 км.

13 сентября 2016 года В Псковском районе недалеко от поселка Уграда состоялась торжественная закладка памятного камня, символизирующая начало работ по строительству Северного обхода г. Пскова. В 2017 году строительство моста через реку Великая в рамках проекта по Северному обходу было приостановлено.

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В 2019 году была возведена транспортная развязка автодороги Псков - Гдов с Северным обходом. На сегодняшний день она находится в эксплуатации. Ответвление дороги ведущей на Изборск перекрыто.

В декабре 2020 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство второго пускового комплекса автодороги «Северный обход Пскова». Корректировки внесены в конструктивные решения проектируемого мостового перехода через реку Великая. В частности, изменены поперечные сечения и узлы пролетного строения и мостового полотна, сечения элементов балки жесткости. Также принят другой тип опорных частей. Согласно новым решениям, пролетное строение будет установлено на шарово-сегментные опорные части, которые обеспечивают необходимые углы поворота и линейные перемещения для подвижных опорных конструкций и только углы поворота - для неподвижных опорных частей.

Скорректированы высота и тип барьерного ограждения, одностороннее ограждение установят на боковых сторонах моста, двустороннее - на разделительной полосе. Также был изменен и тип перильного ограждения моста с тем, чтобы его решения гармонировали с архитектурным обликом Пскова.

Участок первой очереди Северного обхода Пскова длиной свыше 10 км был введен в эксплуатацию в 2007 году. Проектная длина второй очереди Северного обхода – 8740 м. Объездной маршрут, включающий мост через реку Великая длиной около 403,7 м, соединит федеральную трассу А-212 с автодорогой регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. Основная задача проекта – перенаправить грузопотоки за пределы областного центра и ускорить проезд транзитного транспорта через пограничные пункты пропуска.