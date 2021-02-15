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Прокуратура потребовала от администрации Невеля качественно убирать снег

Невельская межрайонная прокуратура указала местной администрации на некачественную уборку снега на улицах города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Так, в нарушение установленных стандартов между домами на улицах Энгельса, Ленина, Пушкина, Комсомольской и Краснофлотской в Невеле на тротуарах лежал снег, снегоочистка и подсыпка улиц не производилась.

На участке напротив остановки транспорта на улице Ленина толщина снега на проезжей части превышала 5 см. Кроме того, на этих улицах не очищали обочины, высота снежного вала превышала 1 метр.

В этой связи межрайонный прокурор направил в адрес главы администрации города представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона.

В итоге требования прокурора удовлетворили, должностное лицо, ответственное за данное направление деятельности, привлекли к дисциплинарной ответственности.