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До 31 июля в Пскове отремонтируют улицу Трохина

Администрация Пскова проводит аукцион на ремонт улицы Трохина. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 7 млн 399 тыс. 167,60 руб.

Протяженность ремонтируемого участка - 510 метров, учитывая съезды с дороги. Подрядчик должен отремонтировать тротуар, восстановить зеленую зону, демонтировать на время ремонта и потом восстановить искусственную дорожную неровность, нанести разметку, срезать с обочин скопившийся грунта и выполнить укрепление обочин из асфальтогранулята с добавлением щебня.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 марта. Сроки выполнения работ - с даты заключения муниципального контракта до 30 июля 2021 года.