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В Пскове введут временные ограничения парковки в связи с уборкой снега

Временные ограничения остановки и стоянки транспорта введут в связи с уборкой снега в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Для обеспечения безопасности дорожного движения и создания необходимых условий для проведения уборочных мероприятий отдел ГИБДД УМВД по городу Пскову обратился в администрацию с просьбой установки временных дорожных знаков.

С 16.00 17 февраля будут установлены временные дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена»:

на Рижском проспекте, в начале и центре парковочного кармана вдоль домов №55 и №57

на улице Байкова, с двух сторон дома №14, по четной и нечетной стороне.

на Октябрьском проспекте, в начале парковочных карманов в районе дома №54 и в начале парковочного кармана, расположенного между домами №16 и д.№14

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков, установленных для уборки снега.