В Пскове введут временные ограничения парковки в связи с уборкой снега

Временные ограничения остановки и стоянки транспорта введут в связи с уборкой снега в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Для обеспечения безопасности дорожного движения и создания необходимых условий для проведения уборочных мероприятий отдел ГИБДД УМВД по городу Пскову обратился в администрацию с просьбой установки временных дорожных знаков.
С 16.00 17 февраля будут установлены временные дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена»:
Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков, установленных для уборки снега.