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Псковавтодор обновит свыше 9 км трассы Остров - Новоржев

Участок автомобильной дороги Остров - Новоржев в Новоржевском районе длиной 9,4 км приведет в порядок ГБУ ПО «Псковавтодор». Работы будут выполнены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в срок до 31 августа 2021 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Отрезок трассы с 63-го по 72-й км расположен между деревнями Стехново и Воронкова Нива. В зону ремонта попадают также населенные пункты Соболицы и Осинкино.

Подготовительный этап работ включает планировку откосов насыпи, расчистку от кустарника и деревьев, срезку изношенного асфальта на глубину до 5 см.

Затем восстановят покрытие укрепительных обочин, на проезжей части выполнят устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, отремонтируют съезды, водопропускные трубы. Обочины укрепят песчано-гравийной смесью и фрезерованным асфальтоматериалом, бровку засеют травой.

Кроме того, будут восстановлены существующие остановочные и посадочные площадки. Запланирована замена бортового камня и асфальтобетонного покрытия площадок, установка металлических автопавильонов, скамеек и урн.

Ориентировочная стоимость работ составляет 142 млн рублей. Средства направлены из областного бюджета.

Добавим, что еще два участка автодороги Остров - Новоржев приведет в нормативное состояние ООО «ДорСтройСервис». Отрезки трассы общей протяженностью 7,3 км расположены в Островском районе между деревнями Шмойлы и Влазово (с 5-го по 11-й км) и на 13-ом км дороги.