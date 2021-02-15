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Власти Пскова ищут подрядчика для ремонта улицы Алтаева

Администрация Пскова заказала выполнение работ по ремонту улицы Алтаева. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 18 млн 170 тысяч 823 рубля.

Протяженность участка – 0,565 км. Ширина проезжей части –8 м.

В перечне работ - фрезерование существующего верхнего слоя покрытия проезжей части на глубину до 5 см на площади 5663 кв. м. Подрядчик должен выполнить ремонт тротуара, отрегулировать высотное положение 17 крышек люков с подъемом на высоту до 10 см, восстановить зеленую зону, демонтировать и установить искусственную неровность, нанести дорожную разметку.

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Согласно заданию, подрядчику придется демонтировать 80 метров барьерного ограждения.

Окончание ремонтных работ – 30 июля 2021 года.