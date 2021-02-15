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Пять километров дороги к новому мосту в Псковской области отремонтируют за 70 млн рублей

В перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2021 года вошла дорога, ведущая от федеральной трассы Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков (Р-56) до нового моста через реку Кебь. Он был построен на средства областного бюджета в 2020 году. Протяженность участка составляет около 5 км. Его ремонтом займется государственная компания «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В комплекс дорожных работ включены планировка откосов насыпи и дна кюветов, устройство водоотводных канав, расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев, срезка слоя изношенного асфальтобетонного покрытия. Верхний слой покрытия дорожной одежды будет восстановлен путем укладки выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонной смеси. Кроме того, ведомостью работ предусмотрено восстановление съездов и остановочных площадок, ремонт водопропускных труб.

Также проведут планировку обочин и их укрепление песчано-гравийной смесью, а прибровочную часть обочин укрепят растительным грунтом с засевом многолетних трав. На автобусных остановках установят новые автопавильоны, скамейки и урны.

Ремонт запланировано провести до 1 декабря. Стоимость работ составит около 70 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.