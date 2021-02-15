В Псковской области решили не ставить на дорогах защитные сетки для диких животных

Защитные сетки для диких животных не будут устанавливать на дорогах Псковской области. Это следует из ответа председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина на вопрос псковички, размещенный на сайте губернатора.
Жительница Пскова указала на то, что в регионе регулярно происходят наезды транспортных средств на диких животных, и попросила перенять опыт других регионов - устанавливать защитные сетки в зонах перехода животных через дорогу.
По данным комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, конкретные места миграции диких животных отсутствуют, их передвижения хаотичны и не привязаны к местности и времени года, пояснил Борис Елкин. Он рассказал, что органы дорожного хозяйства проводят анализ всех дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных и устанавливают предупреждающие знаки 1.27 «Дикие животные» в местах потенциального появления животных на проезжей части автомобильных дорог.
«В настоящее время все участки автомобильных дорог федерального и регионального значения на всей территории области, где наиболее часто фиксируются пересечения животными, обозначены дорожными знаками 1.27 "Дикие животные", - продолжил председатель дорожного комитета. - Также на автомобильных дорогах федерального и регионального значения устанавливаются дорожные знаки индивидуального проектирования с указанием данных о количестве произошедших ДТП, количестве погибших и получивших ранения и дополнительные щиты, содержащие информацию о возможности выхода на проезжую часть диких животных».
Эти мероприятия позволят привлечь внимание водителей и обозначить потенциально опасный участок дороги, на котором рекомендовано снизить скорость, подчеркнул Борис Елкин.
«Устройство защитных ограждений применяется для предотвращения выхода диких животных на проезжую часть автомобильных дорог в случае прохождения их через (вдоль) заповедников и (или) пастбищ», - уточнил он.
В составе работ по капитальному ремонту полоса отвода автомобильных дорог расчищается на всю ширину от древесно-кустарниковой растительности, боковые дорожные ограждения и стационарное электрическое освещение установлены в необходимых местах в соответствии с требованиями нормативной документации, указал Борис Елкин.
«В целях снижения количества ДТП с дикими животными (в частности, с лосями) и информирования автолюбителей об опасности комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области систематически организуются публикации и выступления в СМИ по данной проблеме, также сотрудники лесничеств области проводят совместные рейдовые мероприятия с сотрудниками ГИБДД, в ходе которых проводятся разъяснительные беседы с автовладельцами», - добавил он.