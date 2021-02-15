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АвтоМир / Дороги

В Псковской области решили не ставить на дорогах защитные сетки для диких животных

19.02.2021 11:46|ПсковКомментариев: 0

Защитные сетки для диких животных не будут устанавливать на дорогах Псковской области. Это следует из ответа председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина на вопрос псковички, размещенный на сайте губернатора.

Жительница Пскова указала на то, что в регионе регулярно происходят наезды транспортных средств на диких животных, и попросила перенять опыт других регионов - устанавливать защитные сетки в зонах перехода животных через дорогу.

По данным комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, конкретные места миграции диких животных отсутствуют, их передвижения хаотичны и не привязаны к местности и времени года, пояснил Борис Елкин. Он рассказал, что органы дорожного хозяйства проводят анализ всех дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных и устанавливают предупреждающие знаки 1.27 «Дикие животные» в местах потенциального появления животных на проезжей части автомобильных дорог.

«В настоящее время все участки автомобильных дорог федерального и регионального значения на всей территории области, где наиболее часто фиксируются пересечения животными, обозначены дорожными знаками 1.27 "Дикие животные", - продолжил председатель дорожного комитета. - Также на автомобильных дорогах федерального и регионального значения устанавливаются дорожные знаки индивидуального проектирования с указанием данных о количестве произошедших ДТП, количестве погибших и получивших ранения и дополнительные щиты, содержащие информацию о возможности выхода на проезжую часть диких животных».

Эти мероприятия позволят привлечь внимание водителей и обозначить потенциально опасный участок дороги, на котором рекомендовано снизить скорость, подчеркнул Борис Елкин.

«Устройство защитных ограждений применяется для предотвращения выхода диких животных на проезжую часть автомобильных дорог в случае прохождения их через (вдоль) заповедников и (или) пастбищ», - уточнил он.

В составе работ по капитальному ремонту полоса отвода автомобильных дорог расчищается на всю ширину от древесно-кустарниковой растительности, боковые дорожные ограждения и стационарное электрическое освещение установлены в необходимых местах в соответствии с требованиями нормативной документации, указал Борис Елкин.

«В целях снижения количества ДТП с дикими животными (в частности, с лосями) и информирования автолюбителей об опасности комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области систематически организуются публикации и выступления в СМИ по данной проблеме, также сотрудники лесничеств области проводят совместные рейдовые мероприятия с сотрудниками ГИБДД, в ходе которых проводятся разъяснительные беседы с автовладельцами», - добавил он.

Теги: #дикие животные #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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