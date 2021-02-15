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На реконструированных улицах Пскова заменят крышки люков

Работы по устранению дефектов крышек люков проведут летом на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В рамках муниципального контракта подрядная организация закончила реконструкцию перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской.

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При благоприятных погодных условиях будут также выполнены мероприятия по установке люков на улице Леона Поземского в соответствии с проектными отметками. Реконструкция этой улицы, на участке от Троицкого моста до границ города, ведется согласно проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Псковской области».