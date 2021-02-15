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Две площади в центре Пскова отремонтируют до конца лета

Часть Октябрьского проспекта и две площади в центре Пскова отремонтируют до конца лета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Управление городского хозяйства заключило муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту Октябрьского проспекта на участке от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, площади Ленина (в том числе улицы Советской на участке от улицы Леона Поземского до Октябрьской площади), проезда к улице Ленина, улице Леона Поземского на участке от улицы Советской до Советского (Троицкого) моста и улицы Воровского.

Как сообщили в УГХ, срок исполнения контракта - до 31 августа текущего года.

При этом работы по устранению дефектов покрытия проезжей части Октябрьского проспекта, от Октябрьской площади до улицы Гоголя, проводились с января по февраль.