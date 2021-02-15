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Подъезд к новому причалу в Толбице отремонтируют за счет нацпроекта

Подъезд к новому причалу на реке Толба в Псковском районе отремонтируют в этом году на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект был построен в прошлом году по программе приграничного сотрудничества «Россия – Эстония». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Дорога, ведущая к причалу от трассы Псков - Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, называется Малая Толбица – Большая Толбица и имеет региональное значение. Протяженность запланированного к ремонту участка составляет 2,2 км. Приводить в порядок его будет ГБУ ПО «Псковавтодор».

Рабочие проведут планировку откосов насыпи, расчистят полосу отвода от кустарника и деревьев, выполнят устройство водоотводных канав, отфрезеруют старое асфальтобетонное покрытие, уложат выравнивающий и верхний слои из новых асфальтобетонных смесей, укрепят обочины песчано-гравийной смесью, отремонтируют пересечения и примыкания к дороге. В ведомость объемов работ также вошел ремонт деформационных швов на мосту через реку Старцева.

Стоимость ремонта составляет более 31 млн рублей. Работы должны быть завершены до 1 декабря.