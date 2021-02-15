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Псков превратился в сплошной каток - горожане жалуются на скользкие улицы

Жители Пскова жалуются, что город превратился в сплошной каток. В редакцию Псковской Ленты Новостей за два дня поступило несколько жалоб по поводу ненадлежащего содержания улиц и прогулочных зон города в условиях перепада температур.

«Никогда такого не было — и вот опять. Резкий переход температур с плюса на минус превратил город в каток. По улицам не пройти: ноги разъезжаются сами собой», - говорится в одной из жалоб.

Псковичи выражают возмущение по поводу того, что на многих территориях не видно присутствия подрядных организаций, занимающихся содержанием улично-дорожной сети: «Снег сначала подтаял, потом замерз, но при этом он не подсыпается. Ходить по этой скользкой корке стало невозможно», - пожаловалась одна из обратившихся в редакцию.