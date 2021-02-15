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Власти Пскова выставят претензию подрядчикам за некачественную уборку города

Администрация Пскова выставит претензию подрядчикам за некачественную уборку городских территорий. Об этом сообщила в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы городской администрации Елена Жгут, комментируя причины, по которым в условиях ледяного дождя в последние два дня на многих улицах, а также в парках и скверах было скользко.

«Мы считаем, подрядчики недостаточно оперативно убирают скользкость. И если к дорогам больших претензий нет, то к уборке пешеходных зон и остановок у нас большие претензии», - отметила Елена Жгут. Несмотря на то, что подрядные организации работали и днем, и ночью, не везде убрано качественно. «Контрольное управление по итогам объезда территорий напишет предписание в УГХ и будем выставлять подрядчикам претензию», - добавила она.

Есть у администрации города и нарекания к уборке парков и скверов. «Общественные пространства подрядчики убирают лучше. Бросили силы на набережные, Финский парк, а сквер у гостиницы "Рижская", сквер на улице Юбилейной между Рижским проспектом и улицей Коммунальной, убран плохо. Сегодня, надеюсь, все сделают», - обратила внимание Елена Жгут.

Она также уточнила, что подрядным организациям, занятым в уборке городских территорий, будет вынесено предписание об устранении недоделок в течение 2-3 дней. «Если они этого не сделают, мы просто не оплатим работы — и все», - предупредила замглавы администрации Пскова.

Неоперативность подрядчиков, занятых в уборке парков и скверов, она связывает с тем, что в соответствии с муниципальным контрактом площади уборки расширились, а деньги остались на уровне 2020 года. Поэтому подрядчик сокращает кратность уборки. Кроме того, по мнению Елены Жгут, в некоторых подрядных организациях не хватает рабочей силы.