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Денис Иванов сравнил уборку улиц от снега в Пскове и Петербурге

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове сравнил уборку улиц от снега в областном центре и Санкт-Петербурге.

«Люди убирают. Я просто удивляюсь запросам! Прошел снег, и что, должны сразу выбегать? Или возле каждого дома почистить? Площадь города очень большая. Все работают. Службы по центральным улицам работают оперативно. В выходные в Санкт-Петербурге был, ходил по тротуарам по колено по Невскому (проспекту - ред.)», - сказал Денис Иванов.

При этом депутат указал на то, что зачастую собственники зданий вообще не убирают прилегающую территорию, и в основном люди падают возле строений. Денис Иванов подчеркнул, что, к примеру, возле его офиса снег убран. «Моя задача, чтобы ко мне клиент пришел и не упал», - добавил он.