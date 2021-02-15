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Администрация Великих Лук контролирует строительство пешеходных переходов на проспекте Ленина

Администрация города Великие Луки осуществляет постоянный мониторинг работ на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Как сообщает газета «Великолукская Правда Новости», повышенное внимание уделяется состоянию капитальных строений, прилегающих к пятну застройки.

За 2020 год по площади Калинина подрядчики перенесли коммуникации – газопровод, самотечную канализацию и напорный водопровод. Сейчас ведутся работы по обвязке шпунта. Мониторинг ближайших домов – постоянный со стороны подрядных специалистов, управления ЖКХ и администрации города. На фасаде зданий установлены высотные отметки.

«Выполняется ежедневный мониторинг фундамента домов 48 и 55 по проспекту Ленина. Установлены маячки на фасаде зданий. Мы их проверяем оптическим нивелиром. Никаких изменений нет», - пояснил мастер по производству работ Григорий Гурин.

За состоянием дома следит также обслуживающая организация – «Город на Ловати». Как рассказала директор управляющей компании Светлана Красильникова, по каждому обращению собственников составлены акты, идет тесное взаимодействие с УЖКХ и подрядчиками.

Впереди самое главное – строительство подземных пешеходных переходов. Для этого грунт усилят на глубину около 10 метров. Под самим переходом специалисты зальют армированную плиту толщиной 200 миллиметров, сделают хорошую гидроизоляцию. По проекту предусмотрен пластовый дренаж.

Установлена насосная станция, которая призвана откачивать дождевую и грунтовую воды. А это значит, проблема подтопления пешеходных переходов будет заранее решена.