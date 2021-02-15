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«Осенью - в жижу, зимой - в каток»: псковичка просит привести в порядок дорогу до школы

Жительница ЖК «Европа» в деревне Борисовичи Псковского района просит привести в порядок дорогу до Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Ее обращение опубликовано на сайте губернатора региона.

Фото: губернатор60.рф

«От ЖК Европа полностью отсутствуют нормативные дороги, позволяющие жителям, в том числе детям, добраться до ПИЛГ, а также далее в город, - отметила она. - Единственная дорога с тротуарами от ЖК заканчивается у трассы, далее тротуары для пешеходов отсутствуют».

А вторая дорога для строительной техники через поле к трассе, по которой большинство детей добирается до школы, не соответствует нормам безопасности, подчеркнула псковичка, поскольку не имеет какого-либо покрытия, а также тротуаров для пешеходов.

«Весной и осенью она превращается в жижу, а зимой - в каток, что представляет опасность для жизни и здоровья людей, в том числе для детей, идущих по ней в школу. Как люди, в том числе дети, должны добираться пешком от ЖК до школы и далее в город?» - задается вопросом женщина.

Она попросила администрацию района разобраться с данной проблемой и при необходимости привлечь надзорные органы.

Ответственной за разрешение обращения назначили главу Псковского района Наталью Федорову.