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В УГХ Пскова разъяснили ситуацию с ремонтом асфальта на улице Труда

Ситуацию с некачественным ремонтом асфальтового покрытия у домов №№18, 20, 22 по улице Труда разъяснили в управлении городского хозяйства администрации Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Как рассказали в УГХ, по контракту ремонт должны были выполнить до 15 октября прошлого года. Но в срок подрядная организация не уложилась. В связи с этим в адрес подрядчика направили уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке в том случае, если работы будут завершены в полном объеме в сжатые сроки.

С наступлением неблагоприятных погодных условий подрядчику было выдано предписание о недопустимости выполнения работ по укладке асфальтобетонного покрытия. При этом подрядчик выполнил их в нарушение требований нормативных актов, несмотря на предупреждение УГХ.

По этой причине работы по устройству асфальтобетонного покрытия у дома №18 по улице Труда заказчик не принял и не оплатил. К подрядной организации применили санкции, регламентированные контрактом и действующим законодательством.

В УГХ также отметили, что при наступлении благоприятных погодных условий, в весенне-летний период, планируют осуществить комиссионный осмотр территории и обязать подрядную организацию устранить допущенные нарушения.