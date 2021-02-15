←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Автосервис здорового человека
Какой автомобиль надежнее?
Почему Скрипят колодки?
вот кто всех дешевле
Янушка Сейчас
Почему не стоит Поднимать щетки
советы по эксплуатации в холода
Все ограничения движения
Как это? Кольца не будет?
Герцена Односторонняя
Автобус в новый район
ещё Дороги 15.02.2021 13:592 Более 90 млн рублей направят на дорожную разметку в Псковской области 25.02.2021 19:220 В УГХ Пскова разъяснили ситуацию с ремонтом асфальта на улице Труда 25.02.2021 17:251 «Осенью - в жижу, зимой - в каток»: псковичка просит привести в порядок дорогу до школы 24.02.2021 19:162 Администрация Великих Лук контролирует строительство пешеходных переходов на проспекте Ленина 24.02.2021 15:541 Денис Иванов сравнил уборку улиц от снега в Пскове и Петербурге 24.02.2021 13:217 Власти Пскова выставят претензию подрядчикам за некачественную уборку города
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

В УГХ Пскова разъяснили ситуацию с ремонтом асфальта на улице Труда

25.02.2021 19:22|ПсковКомментариев: 0

Ситуацию с некачественным ремонтом асфальтового покрытия у домов №№18, 20, 22 по улице Труда разъяснили в управлении городского хозяйства администрации Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Как рассказали в УГХ, по контракту ремонт должны были выполнить до 15 октября прошлого года. Но в срок подрядная организация не уложилась. В связи с этим в адрес подрядчика направили уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке в том случае, если работы будут завершены в полном объеме в сжатые сроки.

С наступлением неблагоприятных погодных условий подрядчику было выдано предписание о недопустимости выполнения работ по укладке асфальтобетонного покрытия. При этом подрядчик выполнил их в нарушение требований нормативных актов, несмотря на предупреждение УГХ.

По этой причине работы по устройству асфальтобетонного покрытия у дома №18 по улице Труда заказчик не принял и не оплатил. К подрядной организации применили санкции, регламентированные контрактом и действующим законодательством.

В УГХ также отметили, что при наступлении благоприятных погодных условий, в весенне-летний период, планируют осуществить комиссионный осмотр территории и обязать подрядную организацию устранить допущенные нарушения.

Теги: #ремонт дорог #улица Труда #Управление городского хозяйства
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Чего вы ждете от новой реформы техосмотра с марта?
В опросе приняло участие 358 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
25.02.2021, 19:220 В УГХ Пскова разъяснили ситуацию с ремонтом асфальта на улице Труда 25.02.2021, 17:251 «Осенью - в жижу, зимой - в каток»: псковичка просит привести в порядок дорогу до школы 25.02.2021, 15:130 Автосервис здорового человека 25.02.2021, 13:230 Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра
25.02.2021, 09:550 В псковском МРЭО продолжается прием в порядке живой очереди 24.02.2021, 22:180 Два человека пострадали в столкновении легкового автомобиля с большегрузом в Стругокрасненском районе 24.02.2021, 19:162 Администрация Великих Лук контролирует строительство пешеходных переходов на проспекте Ленина 24.02.2021, 17:210 Водитель «Шевроле» устроил ДТП на улице Труда в Пскове
24.02.2021, 15:541 Денис Иванов сравнил уборку улиц от снега в Пскове и Петербурге 24.02.2021, 15:240 Пьяное вождение обернулось для красногородца уголовным преследованием 24.02.2021, 13:217 Власти Пскова выставят претензию подрядчикам за некачественную уборку города 24.02.2021, 11:523 Дети-инвалиды получат спецкарты для льготного проезда в псковских автобусах
24.02.2021, 11:231 Под Псковом автомобиль занесло на встречную полосу, пострадали два человека 24.02.2021, 10:151 Псковский автомеханик стал лучшим в России среди автосервисов FIT SERVICE 24.02.2021, 09:120 Более 1900 нарушений пресекли сотрудники ГИБДД на дорогах Псковской области 24.02.2021, 09:090 Появилось фото бампера обновленной «Лада Веста FL»
23.02.2021, 11:507 Псков превратился в сплошной каток - горожане жалуются на скользкие улицы 22.02.2021, 16:460 Пассажир «Рено» пострадал при съезде автомобиля в кювет 22.02.2021, 15:240 Минтранс хочет упростить требования к пунктам техосмотра 22.02.2021, 11:366 Женщина-водитель погибла при столкновении трех автомобилей в Псковской области
21.02.2021, 18:560 Водитель «Рено» попал в ДТП на выезде из Плюссы и оказался в больнице 21.02.2021, 14:140 Пьяного водителя остановили полицейские в Острове 21.02.2021, 12:190 В ГИБДД призвали ответственнее отнестись к перевозке детей 21.02.2021, 09:392 Проверку организуют по жалобе на парковку у ТЦ в Пскове
20.02.2021, 21:164 Полиция проводит проверку по факту дрифта машин на замерзшем пруду в Великих Луках 20.02.2021, 18:140 Участок дороги Порхов – Успенье перекроют в День освобождения Порхова 20.02.2021, 18:100 ДТП с участием пешехода произошло на перекрестке Народной и Люксембург в Пскове 20.02.2021, 16:101 Щебеночно-мастичный асфальтобетон будут использовать при ремонте Гдовской трассы
20.02.2021, 13:060 В Великих Луках женщина попала под колеса «Лады» 20.02.2021, 12:423 Владимир Путин подписал указ о контроле сотрудников ГИБДД за техосмотром автомобилей 19.02.2021, 17:370 Подъезд к новому причалу в Толбице отремонтируют за счет нацпроекта 19.02.2021, 16:120 Две площади в центре Пскова отремонтируют до конца лета
19.02.2021, 15:400 На реконструированных улицах Пскова заменят крышки люков 19.02.2021, 15:1312 Псковский суд оправдал обвиняемого по делу о смертельном ДТП 19.02.2021, 14:420 Только в феврале псковичи могут купить «Шевроле Кобальт» с выгодой до 60 000 рублей 19.02.2021, 11:462 В Псковской области решили не ставить на дорогах защитные сетки для диких животных
19.02.2021, 09:060 Водителям рассказали об ошибках, которые превратят новое авто в «ржавое решето» 18.02.2021, 19:290 Пять километров дороги к новому мосту в Псковской области отремонтируют за 70 млн рублей 18.02.2021, 13:133 Два человека пострадали в ДТП в Пскове из-за пьяного водителя 18.02.2021, 11:430 Власти Пскова ищут подрядчика для ремонта улицы Алтаева
17.02.2021, 19:520 Псковавтодор обновит свыше 9 км трассы Остров - Новоржев 17.02.2021, 18:191 Два автомобиля столкнулись у здания администрации Псковской области 17.02.2021, 18:121 Человек пострадал в ДТП на Аллейной в Пскове 17.02.2021, 16:491 Грузовик перегородил две полосы движения возле ЦУМа в Пскове
17.02.2021, 15:500 Из-за ДТП на Алмазной в Пскове затруднено движение 17.02.2021, 14:510 Полтора литра пива перед поездкой обернулись для опочецкого водителя судом 17.02.2021, 14:270 В Пскове введут временные ограничения парковки в связи с уборкой снега 17.02.2021, 13:500 Псковичам дарят мужские подарки при покупке новой «Лады»
17.02.2021, 13:350 «Псковпассажиравтотранс» погасил долги перед подрядчиками за ремонт 17.02.2021, 12:190 До 31 июля в Пскове отремонтируют улицу Трохина 17.02.2021, 10:080 Прокуратура потребовала от администрации Невеля качественно убирать снег 17.02.2021, 09:521 Водители «БМВ» и «Мицубиси» пострадали в ДТП на окраине Пскова. ФОТО
16.02.2021, 21:230 МЧС просит воздержаться от выезда на лед в районе деревни Кулье Печорского района 16.02.2021, 20:000 Ожидания от реформы техосмотра - стартовал новый опрос в разделе ПЛН «Автомир» 16.02.2021, 17:240 Более 14 километров трассы Пушкинские Горы – Локня приведут к нормативу 16.02.2021, 16:328 Псковичи ждут презентованный 9 лет назад новый мост через Великую
16.02.2021, 15:530 Два грузовика столкнулись на Ленинградском шоссе в Пскове 16.02.2021, 15:050 Около 208 млн рублей направят на ремонт дороги Сиверст - Поречье в Великолукском районе 16.02.2021, 13:506 Дрифт устроили автомобилисты на пруду в Великих Луках 16.02.2021, 11:150 Водителя в наркотическом опьянении остановили полицейские в Пушкиногорском районе
16.02.2021, 10:230 Четыре человека пострадали в ДТП под Островом 15.02.2021, 22:170 Около 10% читателей ПЛН пользуется услугой сезонного хранения резины 15.02.2021, 17:301 Суд рассмотрит уголовное дело по факту смертельного ДТП в Стругокрасненском районе 15.02.2021, 13:592 Более 90 млн рублей направят на дорожную разметку в Псковской области
15.02.2021, 12:580 «Прагматика Псков» приглашает на тест-драйв на автомобилях «Шевроле» 15.02.2021, 11:5716 Новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» представлен коллективу 15.02.2021, 11:3112 Владимир Ревазов возглавил «Псковпассажиравтотранс» 15.02.2021, 11:190 Более 2 тысяч нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю
15.02.2021, 10:330 Юная пассажирка пострадала в ДТП в Великих Луках 14.02.2021, 20:260 Один человек пострадал в столкновении «Фольксвагена» с УАЗ Патриотом под Порховом 14.02.2021, 18:232 Реконструкция улицы Фабрициуса в Пскове может продолжиться в 2022 году 14.02.2021, 16:420 Участок дороги в Великолукском районе подвергнется реконструкции
14.02.2021, 15:264 В ДТП с участием патрульной автомашины ДПС в Пскове никто не пострадал 14.02.2021, 14:451 Автомашина ДПС попала в ДТП на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО 13.02.2021, 23:170 Mercedes-Benz отзовет почти 1,5 млн автомобилей из-за сбоя в одной из систем 13.02.2021, 19:230 Фура въехала в иномарку в Опочецком районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.