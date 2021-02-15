АвтоМир / Дороги

Четыре улицы отремонтируют в Усвятах до 31 мая

Четыре улицы отремонтируют в Усвятах до 31 мая. Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Так, на улицах 1 Мая (140 метров, от дома №76 до моста), Максима Горького (510 метров, от пересечения с улицей 1 Мая до пересечения с улицей Карла Маркса) и 25 Октября (160 метров, от дома №1 до пересечения с улицей Гвардейская) обновят асфальтовое покрытие.

А на улице Луговой (611 метров) сделают основание и покрытие дороги из песчано-гравийных смесей. Начать ремонтные работы планируется с 15 апреля.

Начальная (максимальная) цена контракта - 5 млн 702 тысячи 20 рублей. Источник финансирования - областная субсидия (5 млн 645 тысяч) и местный бюджет (57 тысяч 20 рублей).

Аукцион по определению подрядной организации состоится в электронной форме 11 марта.