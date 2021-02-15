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Комплексы фотовидеофиксации планируют установить на трассе Р-23 в деревне Алоль

Комплексы фотовидеофиксации планируют установить на автомобильной дороге Р-23 (Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией) в деревне Алоль Пустошкинского района в 2021-2022 годах. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«Огромная просьба от жителей деревни Алоль Пустошкинского района поставить знаки, ограничивающие скорость и камеру. Через нашу деревню проходит трасса. Въезд в деревню с двух сторон спускается с холмов, машины летят с этих холмов на высокой скорости, в низине пешеходный переход и автобусная остановка, через переход страшно ходить. Практически каждый месяц у нас аварии», - указала в обращении местная жительница.

«В целях реализации мероприятий, направленных на предупреждение формирования аварийности, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, для повышения уровня дисциплины водителей, ФКУ Упрдор "Северо-Запад" на постоянной основе формирует программу работ по установке технических средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Населенный пункт Алоль нашел отражение в вышеуказанной программе, при условии доведения требуемого финансирования главным распорядителем бюджетных средств (Росавтодор) мероприятие будет реализовано в 2021-2022 годах», - ответил Борис Елкин.

Председатель комитета также напомнил, что участок трассы Р-23, в пределах которого расположена деревня Алоль, капитально отремонтировали 5 ноября 2020 года.

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«Для организации движения пешеходов на всем протяжении населенного пункта выполнено устройство тротуаров, пешеходные переходы обозначены соответствующими дорожными знаками, продублированными над проезжей частью совместно со светофорами Т.7, горизонтальная дорожная разметка выполнена износостойкими материалами. Также заблаговременно водители проинформированы о приближении к пешеходным переходам предупреждающими дорожными знаками», - добавил он.