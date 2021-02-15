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Власти планируют оборудовать тротуар вдоль дороги Псков – Родина

Власти планируют оборудовать тротуар вдоль дороги Псков – Родина в Псковском районе. Об этом сообщил заместитель главы администрации района Михаил Папин, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Ранее жительница ЖК «Европа» в деревне Борисовичи Псковского района попросила привести в порядок дорогу до Псковской инженерно-лингвистической гимназии. По ее словам, большинство детей добирается до школы по грунтовой дороге для строительной техники через поле.

«Грунтовая дорога, проложенная по полю, предназначена исключительно для проезда строительной техники и обеспечения сохранности основной дороги с асфальтовым покрытием. Перемещение пешеходов в данном направлении опасно! Для движения пешеходов вдоль улицы, ведущей до автомобильной дороги Псков - Родина, имеется оборудованная дорожка. По сообщению комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, к ведению которого относится дорожная деятельность на данной дороге, тротуар вдоль автомобильной дороги Псков - Родина планируется оборудовать после завершения проектно-изыскательных работ, которые ведутся в настоящее время», - ответил Михаил Папин.

Сроки строительства пока не определены, однако данный вопрос находится на постоянном контроле в администрации Псковского района, заверил он.