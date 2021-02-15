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Прокуратура потребовала осветить опасный участок дороги в Новоржевском районе

Прокуратура потребовала оборудовать стационарным электрическим освещением участок дороги Пушкинские Горы – Локня в деревне Орша Новоржевского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ученики местной школы вынуждены пересекать опасные пешеходные переходы и ожидать школьного автобуса на неосвещенных остановках. На данной дороге в прошлом году произошло три дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом, в том числе по причине отсутствия освещения, отметили в ведомстве.

В этой связи прокурор района направил в суд административное исковое заявление, чтобы обязать Псковавтодор установить стационарное освещение на указанном участке дороги.