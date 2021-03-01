АвтоМир / Дороги

В Пскове провели первую в этом году мойку на остановках

Первую в этом году мойку стеклянных панелей автобусных павильонов провели в Пскове 1 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СитиИнвестГрупп», работы выполнены в рамках муниципального контракта по содержанию улиц Завеличья.

на фото: один из поводов для мойки

Проведена мойка шести павильонов на улице Коммунальной, на автобусных остановках «ул. Рокоссовского», «Торговый дом» «ул. Печорская» с четной и нечетной стороны улиц.

Также вымыт павильон автобусной остановки «Дом Офицеров» на четной стороне улицы Юбилейной.

Добавим, что к основным работам по помывке павильонов со стеклянными элементами планируют приступить в апреле, при наступлении благоприятных погодных условий.