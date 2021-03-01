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Дорожный знак «Дети» потребовала установить прокуратура в Пустошке

В Пустошкинском районе прокуратура принимает меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего федерального законодательства на участке автомобильной дороги по улице Татьяны Птичкиной в Пустошке не установлен дорожный знак «Дети», а также отсутствует необходимая дорожная разметка.

В этой связи прокурор района обратился в Опочецкий районный суд с иском об обязании администрации города устранить допущенные нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчика возложены соответствующие обязанности.