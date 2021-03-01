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Более 30 кубометров мусора ежедневно убирают с улиц Пскова

Более 30 кубометров мусора ежедневно вывозит ООО «СитиИнвестГрупп» с улиц Пскова, для сбора мелких отходов задействованы 15 единиц техники, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации. Работы выполняются в рамках муниципального контракта по содержанию улиц Завеличья и Запсковья.

За зимний период на тротуарах, обочинах, зеленых зонах скопилось большое количество мелкого мусора. С наступлением весны и началом таяния снега подрядчик в круглосуточном режиме наводит чистоту на подведомственных территориях. Сотрудники компании вручную собирают мелкий мусор, после чего грузят его в спецтехнику и утилизируют по договору со специализированной компанией.

Всего для поддержания чистоты на Завеличье и Запсковье задействованы порядка 100 человек, которые работают в две смены днем и ночью, и около 80 единиц техники. Организация регулярно производит уборку и вывоз наледи и снега, отдельные бригады занимаются уборкой мусора на остановочных комплексах, мостовых сооружениях. В рамках контракта ООО «СитиИнвестГрупп» проводит и ямочный ремонт, следит за состоянием дорожных знаков.