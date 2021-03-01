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Пскович предложил решение проблемы с подтопленной дорогой к лицею №21

Пскович предложил решение проблемы с подтопленной дорогой к лицею №21. На сайте губернатора области опубликовано обращение под названием «Невозможно подойти к школе».

На фото: подтопленная дорога в октябре 2020 года у лицея

«Я хочу обратить ваше внимание на такой важный вопрос, как подъезд и подход к общеобразовательным учреждениям. Например, в период таяния снега и дождливую погоду совершенно невозможно пройти на территорию лицея №21, единственная дорога, ведущая к школе, затоплена от края до края, дети и родители вынуждены или балансируя пробираться гуськом по бордюру, или шлепать по щиколотку в грязи по прилегающему газону», - написал автор обращения.

Такая же ситуация с пространством под колоннами на входе. «Летом там хотя бы клали доски, чтобы можно было пройти, в текущий момент попасть в школу в сухой обуви шансов почти нет, не говоря уже о риске получить травму из-за гололеда», - сообщил горожанин.

«Хочу заметить что для детей поход в школу - это праздник, многих родители одевают в нарядную форму, а до школы они добираются с грязными колготками, иногда еще и после падения в грязь», - заметил он.

Пскович просит принять необходимые меры - хотя бы сделать дорожку с тротуарной плиткой с нормальным дренажем.

Летом и осенью на прилегающей территории проводились работы по замене асфальтового покрытия. Автор обращения недоумевает, почему не были проведены работы по водоотведению. «В 21 веке живем и в сыром климате, а до сих пор после каждого дождика плаваем, как в средние века!» - отметил он.

Кроме того, автор обращения просит решить проблему с парковкой возле школы. «Многим родителям приходится возить детей на машине, потому что рядом с местом проживания попросту нет школ, и в 21 школу ходят дети из всех окружающих микрорайонов, по утрам там творится ужасное столпотворение из машин, детям и без того сложно пройти, так еще и из-за постоянно маневрирующих автомобилей ситуация усложняется. Скажите, почему нельзя сделать нормальную парковку со стороны Сиреневого бульвара или улицы Юности и открыть парадный вход для школьников?» - предложил он решение проблемы.