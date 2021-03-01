АвтоМир / Дороги

Около 12 км нового барьерного ограждения установят на дорогах Псковской области

Заключен еще один контракт на установку и замену оцинкованного металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах регионального значения Псковской области. Документ подписали заказчик работ, Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»), и победитель электронного аукциона - ООО «Меганефть». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работы будут проведены в целях повышения безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Барьерное ограждение установят в Пушкиногорском, Новоржевском, Себежском и Плюсском районах на дорогах Пушкинские Горы — Локня, Носово — Зимари — Кашино, Пушкинские Горы — Носово, Пушкинские Горы — Рождество — Велье, Кокорино — Савкина Горка, Поляне — Острие — Позолотино, Пушкинские Горы — Захино — Барабаны, Подкрестье — Гарино, Новоржев — Кудеверь, Новоржев — Опочка, Опочка — Дубровка — граница с Республикой Белоруссия, Пустошка — Себеж и Заполье — Гдов.

Всего будет демонтировано 4,2 тыс. погонных метров старого барьерного ограждения и установлено 11,7 тыс. погонных метров нового. Кроме того, ведомость работ предусматривает планировку обочин со срезкой растительного грунта, добавление нового материала и его уплотнение для придания нормативных геометрических параметров.

Стоимость работ оценивается в 28,6 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета. Срок исполнения контракта — до 1 августа. Гарантия качества на выполненные работы составляет 5 лет со дня приемки работ.

Ранее был заключен контракт на установку и замену 5,7 км барьерного ограждения в Бежаницком и Дновском районах. Поставщиком по итогам электронного аукциона определено АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция».