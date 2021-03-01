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Улицы Пскова оперативно обработали противогололедными материалами

Утром 4 марта в Пскове выпал снег, температура стала понижаться. В связи с этим ООО «СитиИнвестГрупп» оперативно обработало противогололедными материалами улицы на Запсковье и Завеличье, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Сегодня в рамках муниципального контракта в городе работают 18 единиц спецтехники компании. По городу курсируют 6 коммунальных дорожных машин, которые чистят снег, удаляют наледь, распространяют противогололедные материалы и реагенты.

Также задействованы 5 тракторов МТЗ. 2 мини-погрузчика «Боб-кэт» подметают мостовые территории и тротуары. На 5 машинах дорожной службы передвигаются бригады по 4 человека, которые вручную собирают мелкий мусор на обочинах, тротуарах, газонах, в парковых зонах.

Всего в автопарке ООО «СитиИнвестГрупп» около 80 единиц техники. Работы, предусмотренные муниципальным контрактом, ведутся круглосуточно.