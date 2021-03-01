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В Пскове пять сотрудников УГХ наказали за ослабление контроля за уборкой

Пять сотрудников управления городского хозяйства администрации Пскова привлечены к дисциплинарной ответственности за ослабление контроля за уборкой города. Об этом сообщил и. п. главы администрации Пскова Александр Коновалов в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Последние дни есть определенные нарекания к работе управляющих организаций по уборке города. Пошел процесс активного снеготаяния, и накопленный мусор в снегу, который наши дорогие горожане не всегда доносят до урн, оказался на поверхности. Для того, чтобы его убрать, прежде всего, необходима ручная уборка», - заметил Александр Коновалов.

По его словам, подрядные организации не расставили вовремя акценты и продолжили заниматься механизированной уборкой, вывозом снега. Реакция горожан и губернатора области Михаила Ведерникова справедлива, потому что мусор стал виден в большом количестве.

Соответствующие предписания мобилизовать силы на эту уборку были направлены подрядчикам еще до того, как на проблеме акцентировал внимание глава региона. «Они, со своей стороны, сетовали, что температура минусовая, не очень комфортно убирать этот мусор, но в свою очередь мы долго не стали ждать. Стали привлекать к ответственности», - рассказал Александр Коновалов. Применены штрафные санкции в размере 600 тыс. рублей к двум подрядчикам, занятным на уборке муниципальной улично-дорожной сети.

Больше 30 предписаний выдано по конкретным замечаниям. «Это не значит, что администрация - молодец, все отлично контролирует и только ругает подрядчиков. На прошлой неделе мы привлекли к ответственности пять сотрудников управления городского хозяйства, которые, по нашему мнению и по мнению прокуратуры, ослабили контроль за подрядными организациям. Нет такой истории, когда бревно в своем глазу не видим», - сказал и. п. главы городской администрации.

«Контролем занимаются группы УГХ и контрольного управления администрации Пскова. Не снимая с себя ответственности и не перекладывая ее на подрядчиков, в короткие сроки мобилизуем все ресурсы, чтобы до окончания первой декады марта привести в город в порядок», - заключил Александр Коновалов.