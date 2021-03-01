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Обследование улично-дорожной сети Пскова проведут после 20 марта

Обследование улично-дорожной сети Пскова проведут после второй декады марта. Об этом сообщил и. п. главы администрации Пскова Александр Коновалов в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Сейчас погодные условия позволяют ремонтировать ямы методом обратной пропитки. Данная работа ведется по графику. В том числе она проводится в ночное время. По словам Александра Коновалова, в ближайшие 1,5 - 2 недели аварийная ямочность будет устранена, если позволят погодные условия.

После второй декады марта будет проведено обследование улично-дорожной сети Пскова. В первую очередь, это коснется участков дорог, которые ремонтировались недавно и по которым действуют гарантийные обязательства. «Мы настаиваем, что гарантийный ремонт выполнятся в погодных условиях с качественным применением материалов», - сказал Александр Коновалов. Как правило, такие работы проводят в летний период. Если яма больше положенного по ГОСТу размера, она подлежит аварийному ремонту.