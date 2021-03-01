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Качество ремонта дорог проверили в Островском районе

В ходе проверки, проведенной в Островском районе, существенных нареканий по ремонту дорог в рамках «дорожного» нацпроекта не выявлено. Об этом сообщил в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове глава района Дмитрий Быстров.

«Мы обследовали участки, которые ремонтировались в прошлом году по нацпроекту, и никаких нареканий не нашли. То есть можно отметить, что работы выполнялись на высоком качественном уровне, с соблюдением технологий», - сказал руководитель муниципалитета.

Он признал, что есть определенные «огрехи на дорогах». «Но это ежегодные весенние сюрпризы. В этом году они проявились, когда снег сошел. Подрядчик будет приводить все в порядок — делать ямочный ремонт, подсыпку. Донник еще не ушел, поэтому работы будут скорректированы с учетом этого явления. До того, как он уйдет, проводить восстановительные работы неэффективно», - заключил Дмитрий Быстров.