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Ремонт Рижского проспекта, улиц Коммунальной и Яна Фабрициуса начнут в 2021 году

В ближайшее время в Пскове будут объявлены аукционы на продолжение ремонта Рижского проспекта, улицы Яна Фабрициуса и на ремонт улицы Коммунальной. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Ремонт Рижского проспекта от улицы Юбилейной до границы города будет двухгодичным. «В этом году небольшой задел сделаем, чтобы основные работы сделать в следующем году. Коммунальная на всем протяжении будет проторгована. В первую очередь будем делать самый разбитый участок, самый поврежденный - от Максима Горького до Юбилейной. Второй участок, который в более менее хорошем состоянии, запланируют на 2023 год. Если подрядчик будут справляться быстрее, может быть, сделаем раньше», - сказал Борис Елкин.

Реконструкция второй части улицы Яна Фабрициуса (от ул. Металлистов до Вокзальной) также будет выставлена на торги. «В ужаснейшем состоянии, безумная колейность, машину выбрасывает из нее. Тяжело ехать», - отметил Борис Елкин. Принято решение провести аукцион, чтобы к середине года начать работы. Планируются, что они займут три года. При этом гость студии попросил радиослушателей «не пугаться»: «это не значит, что дорогу перекопают на три года». Они планируются только из расчета существующих лимитов финансирования. Федеральное финансирование проще привлекать под начатые объекты.

Также в 2021 году начнется реконструкция участка улицы Кузбасской дивизии с улицами Крестки, Западной и Байкова. Сейчас готовится рабочая документация. Работы могут начаться в конце марта.