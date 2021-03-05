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В Пскове перенесут автобусную остановку «улица Звездная»

В Пскове планируют перенести автобусную остановку «улица Звездная». Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин 5 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Отвечая на вопросы о реконструкции перекрестков в Пскове, глава дорожного комитета рассказал, что сейчас ведется совместная с администрацией города работа по переносу автобусной остановки на перекрестке улиц Труда и Звездная. Предполагается отнести ее от выделенной полосы для автобусов на улицу Энтузиастов.

По словам Бориса Елкина, это позволит реорганизовать движение транспорта на перекрестке без серьезных вложений в реконструкцию улично-дорожной сети и сгладить транспортную ситуацию на пересечении двух улиц.