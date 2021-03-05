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В Пскове на перекрестке Рижский - Юбилейная сегодня меняют кабель светофора

В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной сегодня, 5 марта, проводится плановая замена кабеля светофора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор ООО «Комсервис» Юрий Бурлин.

Кабель меняется на участке от дома № 51-а до дома № 53 по Рижскому проспекту. Из-за проблем в стыковке старого и нового кабеля происходят сбои в контроллере светофора. В связи с этим участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными при движении через перекресток.

Работы по ремонту светофорного оборудования продлятся до конца дня и, предположительно, в выходные дни.

Подробно о ситуации с данным светофором можно будет прочитать в ближайшее время в отдельной публикации на сайте Псковской Ленты Новостей. Следите за обновлениями.