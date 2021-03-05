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Ямочный ремонт в Пскове ведется без выходных

В первые дни весны ямочный ремонт провели на 14 улицах Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СитиИнвестГрупп», работы проводятся в рамках муниципального контракта по содержанию улиц Завеличья и Запсковья.

Ямочный ремонт дорожного полотна произведён на улицах Алтаева, Н. Васильева, М. Горького, Л. Поземского, Труда, Коммунальной, Народной, Кузбасской Дивизии, Западной, Чудской, Звездной, Л. Толстого, Алмазной и на Рижском проспекте.

Ремонты производятся разными способами: методом обратной пропитки; холодным асфальтобетоном; щебнем.

Вид работ определяется исходя из категории дорог. Устранены деформации и повреждения покрытий, ликвидированы дефекты на асфальте на общей площади порядка 500 кв. м.

На указанные работы компания израсходовала около 40 тонн различных материалов: гранитного щебня, битумной мастики и холодного асфальта.

Также в этом месяце запланирован ямочный ремонт на участках Рижского проспекта, улиц Юбилейной, Р. Люксембург, Народной, Чудской, Коммунальной, Л. Поземского, Ипподромной, Кузбасской Дивизии, Труда, Алтаева, Новоселов, Инженерной, Н. Васильева, Новгородской.

ООО «СитиИнвестГрупп» проводит основную массу ремонтных работ в ночное время, чтобы не создавать помех автомобилистам. Ямочный ремонт в Пскове осуществляется ежедневно.