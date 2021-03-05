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Губернатор договорился с минтрансом о финансировании новых объектов

Губернатор Михаил Ведерников на рабочей встрече с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком обсудил совместную работу по развитию транспортной инфраструктуры Псковской области. «Благодаря поддержке федерального центра и лично Андрея Александровича в Псковской области уже несколько лет подряд продолжается беспрецедентная по объему работа по приведению в нормативное состояние дорог общего пользования», - сообщил губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

Только в рамках БКАД в прошлом году было отремонтировано 169 км дорог на сумму более 2,6 млрд рублей. В этом году финансирование нацпроекта составит уже 3,5 млрд.

Правительство РФ оказывает значительную поддержку и по другим крупным объектам – в частности, это реставрация Цепных мостов в Острове, капремонт моста через реку Шелонь, Северный обход.

«Но работы остается еще много. Так, нам необходимо отремонтировать ряд мостов в Дновском районе, Пушкиногорском районе, Дедовичском районе и городе Псков, а также дороги в приграничных территориях. Без участия федерального центра сделать это в разумные сроки невозможно. Договорились с Андреем Александровичем о дополнительном финансировании еще нескольких важных для региона объектов»,- написал Михаил Ведерников.