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Более 30 работников и 16 единиц техники «Псковавтодора» задействованы в круглосуточной уборке Пскова

Руководство ГБУ ПО «Псковавтодор» в субботу, 6 марта, проконтролировало качество весенней уборки центра Пскова от мусора. Задачу оперативно убрать город после зимы поставил на недавнем совещании губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Вместе с ответственными за содержание улично-дорожной сети проинспектированы все улицы, входящие в зону ответственности Псковавтодора. Подобные пешие обходы проходят регулярно.

Работа ведется круглосуточно, посменно. В ней задействовано 5 бригад дорожных рабочих (23 человека), а также 4 инженерно-технических работника. Они убирают город с помощью 16 единиц техники: 6 комбинированных дорожных машин, 7 единиц тракторной техники и вакуумно-подметальной машины. Кроме того, работает круглосуточная диспетчерская служба. Контактные телефоны: +7(8112)29-88-08, +79113904039.

В связи со снегопадом и минусовыми температурами к уборке мусора и очистке тротуаров от песчаных и грунтовых наносов подключена обработка дорог и пешеходных зон противогололедными составами, уборка снега и наледи.

В связи с резким похолоданием работникам обеспечен подвоз горячих напитков при поддержке одного из псковских кафе.

По итогам обхода ответственным указано на выявленные замечания и поставлены сроки для их устранения. В целом обстановка на улично-дорожной сети центра Пскова безопасна для автолюбителей и пешеходов, заверил и. о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Станислав Стармолотов.