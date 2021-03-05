Улицу Спортивную отремонтируют в Пскове до 13 июля

Администрация Пскова заказала ремонт улицы Спортивной. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составит 10 млн 426 тыс. 117,20 рублей.
Протяженность ремонтируемого участка составит 0,305 км. Ширина проезжей части – 8,0 метров. На участке находится 18 крышек люков, для которых нужно провести регулировку высотного положения. Подрядчик должен выполнить восстановление зеленой зоны, нанести разметку.
Окончание подачи заявок – 30 марта. окончание ремонтных работ – 13 июля 2021 г.