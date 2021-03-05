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Ямочный ремонт на переулке Подолешинском в Великих Луках планируют начать на следующей неделе

Ямочный ремонт участка дороги на переулке Подолешинском в Великих Луках планируют начать на следующей неделе. Об этом сообщила глава администрации города Любовь Романова, отвечая на обращение местной жительницы на сайте губернатора.

Она напомнила, что соответствующие ремонтные работы планировались на февраль, но их перенесли в связи с неблагоприятными погодными условиями. «Планируемый срок проведения работ 9-12 марта 2021 года», - отметила Любовь Романова.

Также глава городской администрации напомнила, что 15 января подрядная организация МУП «ДСУ города Великие Луки» устранила дефект асфальтобетонного покрытия на данном переулке напротив входа в магазин автозапчастей.