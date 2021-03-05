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Автолюбители обнаружили «вогнутые инновации» на псковских дорогах

Очередной инновацией в обеспечении дорожной безопасности назвали псковские автолюбители вогнутую часть дороги на улице Кузнецкой в областном центре. Видео, на котором запечатлено, как автомобили преодолевают возникшее препятствие, опубликовано в группе «Убитые дороги Пскова» в соцсети ВКонтакте.

В комментариях местные жители отметили, что такие то ли искусственные, то ли естественные неровности встречаются в городе на многих улицах. В качестве примеров названы участки улиц Толстого, Леона Поземского, Индустриальной, Литейной и других.

«Самое главное знаков не ставить и ничего не делать, тогда люди привыкнут и сами будут внимательнее на дороге на данном участке», - сыронизировала одна из участниц дискуссии.

Фото и видео: группа «Убитые дороги Пскова», ВКонтакте