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Переустройство сети питания светофора Рижский - Юбилейная в Пскове завершено

Монтаж светофора на перекрестке Рижский проспект – улица Юбилейная в Пскове на новый кабель завершен. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор ООО «Комсервис» Юрий Бурлин, все сигналы на устройстве работают без замечаний.

По его словам, 9 марта будут приведены в порядок распределительные коробки, заменена программу и вопрос с ремонтом будет окончательно закрыт.

Сейчас светофор работает в штатном режиме.

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Напомним, светофор на большом перекрестке работал со сбоями с конца февраля. Предположительно, новый контроллер светофора вошел в конфликт со участком старой кабельной линии.

С 5 по 8 марта проводилась замена старого участка кабеля под дорогой.