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В праздничные выходные в Пскове оперативно устранили последствия снегопада

В праздничные выходные компания «СитиИнвестГрупп» оперативно производила уборку снега на улицах Запсковья и Завеличья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

8 марта снегопад закончился в 5.00. Уже к обеду снежные заносы на тротуарах, мостах, остановках и проезжей части были устранены. После пешеходные зоны и дороги посыпали противогололедными материалами. Также рабочие очистили от снега дорожные знаки.

Для быстрого реагирования на любые вызовы погоды организация располагает достаточным количеством разнообразной техники и имеет подготовленный персонал. В праздничный день для выполнения коммунальных работ на улицах города были задействованы 7 тракторов МТЗ, 2 грейдера, мини-погрузчик Bobcat и порядка 20 рабочих.

В рамках муниципального контракта «СитиИнвестГрупп» регулярно убирает и вывозит из Пскова наледь и снег, отдельные бригады занимаются уборкой мусора на улицах, ямочным ремонтом.