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АвтоМир / Дороги

Дорогу Печоры - Лидва - Лавры отремонтируют по нацпроекту

09.03.2021 17:10|ПсковКомментариев: 0

Дорогу Печоры - Лидва - Лавры в Печорском районе отремонтируют в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На ремонт дороги из областного и федерального бюджета выделено 26,5 миллионов рублей. По итогам электронного аукциона подрядной организацией стало ООО «Эгле». Администрация заключила с подрядчиком контракт со сроком исполнения до 15 октября.

Основная задача ремонта состоит в устранении дефектов и восстановлении элементов дороги: срез старого покрытия, выравнивание дороги, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин и установку дорожных знаков. Протяженность участка составляет 3 км 135 метров. Он начинается в деревне Лавры и идет по направлению к деревне Лидва. Еще 445 метров дороги приведут в порядок за счет субсидий областного бюджета в размере 4 миллиона рублей.

В общей сложности благодаря нацпроекту БКАД в Печорском районе в этом году приведут в порядок около 7,6 км дорог. В перечень объектов вошли дорога Печоры – Лидва - Лавры и 5 улиц: №1 в деревне Залесье, Совхозная в городе Печоры, Советская в деревне Новый Изборск, Школьная и Комсомольская в деревне Лавры. На эти цели направлено более 64 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Теги: #ремонт дорог #дороги #печорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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