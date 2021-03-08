АвтоМир / Дороги

Ограничения для грузового транспорта вводятся на трассе в Великолукском районе

На путепроводе на трассе А-122 в Великолукском районе вводится ограничение для грузового транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

В результате обследования состояние путепровода Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель признано предаварийным. В связи с этим специалисты приняли решение о введении ограничений движения для грузового транспорта на участке дороги.

С 16 марта на искусственном сооружении вводится временное ограничение скорости – 50 км/ч, а также запрет на движение грузового транспорта с общей массой свыше 12 тонн. Ограничение минимальной дистанции составит 50 метров. Такие меры безопасности будут действовать до выполнения капремонта путепровода.

Объехать опасный участок можно по федеральной дороге М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой. Длина маршрута объезда составляет около полутора километров в каждом направлении.

В этом году Упрдор «Северо-Запад» планирует заключить контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт указанного путепровода. Проект будет готов в IV квартале 2022 года. Планируемые сроки выполнения строительно-монтажных работ при выделении соответствующего финансирования - 2022-2023 годы.